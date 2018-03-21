المالكي يسلم الرئيس عباس اتفاقية "التمييز العنصري"

رام الله - دنيا الوطنسلم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، الرئيس محمود عباس، تقرير دولة فلسطين الوطني الأول، والمعد وفقا للمادة التاسعة من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ليقوم بدوره السفير د. إبراهيم خريشي المراقب الدائم لبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف بتسليمه للجنة مناهضة التمييز العنصري.ويأتي هذا التقرير في معرض استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية، عن طريق تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع الانتهاكات لحقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف، من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، كما تمارس سلطات الاحتلال كافة أشكال التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاحتلال الاستعماري، حيث عكست فلسطين في تقريرها الأولي جميع الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، بما فيها انتهاكها لأحكام هذه الاتفاقية، من خلال منظومة الاستعمار والاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتحديداً نظام (الأبارتهايد).وتجدر الإشارة إلى أن دولة فلسطين قد انضمت إلى هذه الاتفاقية في الأول من نيسان/ أبريل لعام 2014، دون إيراد أي من التحفظات على موادها، ويراعي هذا التقرير بصيغته ومحتواه المبادئ التوجيهية والتوصيات العامة الملحقة بالاتفاقية والصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، ومقررات مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية في ديربان لعام 2001، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. كما حرص التقرير على بيان الصورة العامة للأحكام التشريعية والتدابير التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنفاذ أحكام الاتفاقية في فلسطين، ويعرض التحديات التي تواجهها دولة فلسطين في معرض تنفيذ الاتفاقية، لا سيما في ظل الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والآثار المترتبة على السياسيات الإسرائيلية غير القانونية التي تأتي في سياق نظام مؤسسي رسمي قوامه الاستعمار والاستيطان والاضطهاد المنهجي وما يرتبط به من جرائم وانتهاكات منهجية وواسعة النطاق تمعن في ارتكابها كافة المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية؛ بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني، أينما صمدوا.وقد تم إعداد هذا التقرير من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وقد تضمن إعداد التقرير مشاورات وطنية موسعة مع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات الصلة وبإشراك الجماعات الفلسطينية المحمية بموجب الاتفاقية، ويأتي تسليم التقرير اليوم بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يصادف يوم 21 آذار/ مارس من كل عام. كما سلم السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف نسخة عن نفس التقرير الى السيد جيمس هانن رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في فلسطين.