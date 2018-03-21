إسرائيل تعفي السفارة الأمريكية في القدس من التراخيص

رام الله - دنيا الوطنقرر موشيه كحلون وزير المالية الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، إعفاء البنى التحتية المطلوبة لنقل السفارة الأميركية للقدس، من التراخيص اللازمة.ووفق موقع (عرب 48)، فلدى توقيعه على القرار، قال كحلون: إنه كوزير مالية ومسؤول عن التخطيط في إسرائيل يباهي بالدفع بعملية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بزعم أنها "العاصمة الأبدية".يشار إلى أنه قد نشر، يوم أمس، أنباء تحدثت عن أن نقل السفارة في الرابع عشر من أيار/ مايو المقبل، قد لا يتم بسبب إجراءات (بيروقراطية).