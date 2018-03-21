الحمد الله يبحث مع السفير السنغافوري تعزيز التعاون بين البلدين

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، السفير السنغافوري غير المقيم لدى فلسطين هوازي ديباي، حيث أطلعه على أخر المستجدات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته.وبحث رئيس الوزراء مع السفير السنغافوري، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة على صعيد البرامج التدريبية، مشيرًا إلى أن هذه البرامج عملت على تطوير مهارات العديد من موظفي القطاع العام في فلسطين، منوها إلى أهمية الاستفادة من تجربة سنغافورة في قطاع التعليم.وثمن الحمد الله، الدعم الذي تقدمه سنغافورة لفلسطين على المستويات كافة، داعيا إلى مزيد من الدعم، لا سيما على الصعيد السياسي.