بيني غانتس يدعو لمنح أهل غزة فرص عمل داخل إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) إن رئيس الأركان الإسرائيلية السابق بيني غانتس، أكد أن تدهور الأوضاع في قطاع غزة، تقع مسؤوليته على كاهل حركة حماس.وقال غانتس: إنه من المهم مساعدة سكان قطاع غزة وتزويدهم بالعمل في إسرائيل، رغم أن هذا خطر، مضيفًا: "يعيش هناك أناس، هذه ليست مسألة تقنية، هذه مسألة إنسانية جدًا، والناس في النهاية بحاجة إلى رؤية الأمل".وفيما يخص الشأن الإسرائيلي، أكد أنه إذا نافس بنيامين نتنياهو مرة أخرى على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، ولم يكن يواجه تهمة جنائية، فإنه سيكون رئيس حكومة يستحق المهمة.وأضاف غانتس خلال محاضرة ألقاها في كلية (سبير) أنه "غني عن مجال السخرية، وأنا لا أعرف الجميع بشكل شخصي، لكنني رأيت رئيس حكومة وهو يعمل عن قرب، وبلهجة حرة، فإن هذا هو أصعب منصب في الدولة ولا يمكن الاستهتار به.. انه يعيش القلق، على مدار الساعة وكل يوم، بسبب ما يحدث هنا في كل واحدة من زوايا الحياة، ويجب عليه عمل ذلك في ضوء منظومة ضغوط وقيود سياسية ودبلوماسية أخرى. هذا منصب صعب جدا. من السهل الوقوف جانبا ومهاجمة من يؤدي المهمة".من ناحية أخرى، قال رئيس الأركان السابق إنه يجب تحديد فترة ولاية قادة إسرائيل، أنا أتحدث عن بعض رؤساء الوزراء وليس عن بيبي فقط"، مضيفا أن "التواجد في مناصب حكومية لفترة طويلة يخلق نوعا من الخدر، والتقييد المعقول هو الأمر الصحيح".وأضاف غانتس أنه يفكر في الترشح للانتخابات المقبلة: "أنا أفكر بذلك بجدية بالغة، وليس لدي أي قرار حول هذا الأمر، والآن حسموا لي الحاجة إلى اتخاذ قرار".وقال غانتس: "أنا أفكر في هذا الأمر وهذا ليس مسألة يسار والى أين سأذهب، وإنما هل سأمضي قدما أم لا، سبب المشاركة هو أنني أهتم حقًا، الجانب القومي يلتقي بالجانب الشخصي".