شؤون فلسطينية

الشعبية: سنبدأ حواراً شاملاً لمناقشة تأسيس تيار وطني للخروج من الانقسام

الشعبية: سنبدأ حواراً شاملاً لمناقشة تأسيس تيار وطني للخروج من الانقسام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال غازي الصوراني عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء، أن الجبهة ستبدأ حوارا شاملا مع كافة القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية والمجتمعية الديمقراطية، لمناقشة سبل تأسيس تيار وطني ديمقراطي وبلورة أهدافه وبرامجه وآلياتِ عمله التي تستهدف إخراج الجماهير الفلسطينية من حالة الانقسام والهبوط السياسي والركود والإحباط التي تعيشها في هذه اللحظة.

وأضاف الصوراني في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك يأتي عبر مساهمة فعالة من كافة القوى والفعاليات السياسية ومن كل أبناء الشعب الفلسطيني المعنيين بتحقيق أهداف الحرية والاستقلال وتقرير المصير وحق العودة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.

وأشار أن "هذا التوجه يأتي انطلاقًا من رفض الجبهة لثنائية فتح وحماس، وهو رفض ينطلق من إدراكنا لحركتي فتح وحماس باعتبارهما جزءًا من الإشكالية أو الأزمة الراهنة، لكنهما لا يمثلان ولا يُجسدان وحدهما مشروعنا التحرري الوطني"، كما قال.

وتابع "هنا تتجلى أهمية وضرورة الحوار الوطني الشامل لكي نستعيد وحدنا وتعدديتنا وفق قواعد الاختلاف الديمقراطي، بما يُمكننا من بناء رؤية استراتيجية لنضالنا التحرري والديمقراطي، نستند إليها في المؤسسات السياسية والمجتمعية من خلال الانتخابات الديمقراطية بما يحقق لكل هذه المؤسسات الصفة التمثيلية على طريق تفكيك وإنهاء أسس وشروط الحكم الذاتي المحدود، صوب بناء نظام سياسي وطني تحرري وديمقراطي تعددي تكون من أولى مهماته وقف عملية التفاوض العبثي ورفض الشروط الصهيونية الأمريكية، والعمل على تخفيف معاناة شعبنا بكل مظاهرها الاقتصادية والاجتماعية، لكي نناضل معاً كتفاً إلى كتف ضد عدونا المحتل ومن أجل تحرير الوطن والإنسان الفلسطيني".

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