انفجار داخلي في منزل لعائلة المصري ببيت لاهيا دون إصابات

خاص دنيا الوطنأعلن مصدر خاص لـ "دنيا الوطن" أن انفجاراً وقع اليوم الأربعاء، داخل منزل يعود لعائلة المصري في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وأوضح المصدر أن الانفجار أدى لحريق داخل المنزل، نافيا وقوع اي اصابة، بسبب أن المنطقة المواجد فيها المنزل غير مأهولة بالسكان.