سفارة فلسطين: نتواصل مع السلطات المصرية لسفر "طارق عز الدين"

رام الله - دنيا الوطنقالت سفارة دولة فلسطين في القاهرة: إنها أجرت إتصالاتها مع السلطات المصرية بخصوص سفر الأسير المحرر والمبعد من جنين إلى قطاع غزة طارق عز الدين، والذي يعاني في هذه الفترة من مشاكل صحية وأصبحت حالته حرجة وبحاجة عاجلة إلى السفر لتلقي العلاج.وأكدت السفارة أنها خاطبت السلطات المصرية من أجل تسهيل سفره في أقرب وقت ممكن، وأنها تعاملت مع الطلبات التي وصلتها بشأن المحرر عز الدين من اللحظات الأولى، كما ذكرت السفارة أنها ستستمر في متابعة سفره ووصوله إلى مصر، وتلقيه للعلاج.