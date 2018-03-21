السفير اللوح يستقبل المواطنين العالقين بمصر.. وعودات مصرية بستهيل عودتهم للقطاع





رام الله - دنيا الوطناستقبل دياب اللوح سفير دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية في مكتبه اليوم الأربعاء، العشرات من أبناء قطاع غزة العالقين في مصر بسبب إغلاق معبر فح البري.وأوضح دياب اللوح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه استمع الى شكواهم ومعاناتهم جراء اغلاق معبر رفح.وقال: "وضعنا العالقين في صورة ما نقوم به من اتصالات مع السلطات المصرية المختصة لتسهيل عودتهم الى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وعلى استعداد السفارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتخفيف من معاناة وجودهم في مصر"وأكد اللوح أنه تلقى وعودات من السلطات المصرية المختصة لعمل ما يلزم لتسهيل عودة العالقين والتخفيف من معاناتهم في اقرب وقت ممكن.