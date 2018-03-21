غداً.. زيارة تاريخية للرئيس البلغاري لفلسطين لأول مرة منذ انتخابه

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يستقبل الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله، غداً الخميس، الرئيس البلغاري رومين راديف الذي يزور فلسطين للمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً للبلاد.ووصف المستشار الدبلوماسي للرئاسة، مجدي الخالدي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، الأربعاء، هذه الزيارة بالهامة مؤكدا قوة وعمق العلاقات بين البلدين.وقال الخالدي، إن الرئيس سيعقد اجتماعاً موسعاً مع نظيره البلغاري يعقبه مؤتمر صحفي مشترك كما ستقام مأدبة غداء على شرف الرئيس الضيف.وأضاف الخالدي، أن الزعيمين سيبحثان في الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية وتنشيط اللجنة المشتركة بين البلدين المتوقع ان تعقد اجتماعاتها خلال النصف الثاني من العام الجاري.وأشار إلى أن المباحثات ستتطرق إلى العملية السياسية وما يتصل بالعلاقة مع الولايات المتحدة والممارسات الاسرائيلية العدوانية فضلاً عن الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ولفت المستشار الرئاسي إلى أن زيارة الرئيس البلغاري تأتي في وقت هام وتكتسب أهمية خاصة؛ لأن بلغاريا هي الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي الأمر الذي يعني بحث قضايا تتعلق بالاتحاد ودعمه لشعبنا وقضيته.من جهة ثانية، أكد الخالدي أهمية زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لفلسطين الأسبوع المقبل، مشيراً إلى الدور الفرنسي الهام في تحريك العملية السياسية.وبشأن القمة العربية المرتقبة في الرياض، قال الخالدي إن القيادة تعول عليها في اقرار خطة السلام الفلسطينية التي أعلنها الرئيس مؤخراً، من أجل تثبيت الحق الفلسطيني وإنهاء الاحتلال واقامة دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.ولفت الخالدي الى ان القمة العربية تأتي قبيل نقل السفارة الامريكية الى القدس مؤكدا انه سيكون هناك قرارات حاسمة لصالح فلسطين معربا عن ثقته بان الامة العربية ستكون عند مستوى الحدث وتقف الى جانب فلسطين.