شؤون فلسطينية

الأحمد لـ "دنيا الوطن": دفنا (صفقة القرن) قبل أن تُولد

الأحمد لـ "دنيا الوطن": دفنا (صفقة القرن) قبل أن تُولد
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
خاص دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، إن القيادة الفلسطينية، دفنت (صفقة القرن) قبل أن تُولد، لافتاً إلى أن المستهدف من الصفقة هو الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية وأن الهدف تصفيتها.

وأوضح الأحمد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن اللجنة الرباعية الدولية، فشلت بسبب هيمنة الولايات المتحدة عليها، ومنذ فشلها والقيادة الفلسطينية لا تتعامل معها.

وأضاف: "خرجوا لنا بعد ذلك بـ (صفقة القرن)، التي لم تُولد بعد، ولكن مقدماتها حول إعلان ترامب حول القدس، وموقف أمريكا من قضية (أونروا)، أعلنوا هم حقيقة ما يفكرون به، وهو تصفية القضية الفلسطينية".

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