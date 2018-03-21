"الحكم المحلي" وهيئة تسوية الأراضي والمياه تبحثان عدداً من القضايا المشتركة

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الأربعاء، مع رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه القاضي موسى شكارنة، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكلاء المساعدين في الوزارة، وطواقم الهيئة والوزارة.وبحث الطرفان عدداً من القضايا المتعلقة بمشروع تسوية الأراضي والمياه، ومنها اعتماد تسمية الأحواض، والرسوم، وآليات العمل، والمتابعات مع الهيئات المحلية.واتفق الطرفان على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل والتعاون المشترك بين الوزارة والهيئة، من خلال عمل اللجنة الفنية المشتركة بين الطرفين، والتي ستقوم بمتابعة كافة القضايا المستجدة، وعمل التقارير اللازمة والتوصيات من أجل اتخاذ القرارات بناءً عليها.