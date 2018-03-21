أبو سيف: معركة الكرامة ستبقى علامة فارقة في النضال الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح على لسان الناطق باسمها الدكتور عاطف أبو سيف: "إن معركة الكرامة ستبقى علامة فارقة في النضال الفلسطيني، حيث سجل شعبنا خلالها أروع آيات البطولة والفداء".وأضاف أبو سيف، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": "إن معركة الكرامة، كانت الانتصار العربي الأول على العدو بعد نكبة ونكسة وسلسلة هزائم كثيرة، فخلال المعركة أثبتت الثورة الفلسطينية، وقيادتها والشهيد المؤسس الرمز أبو عمار، أن فتح وُجدت لتبقى ولتنتصر، وأن حركتنا الغلابة التي حملت على عاتقها مشروع التحرر والذود عن كرامة شعبنا وتحقيق تطلعاته، جديرة بثقة الجماهير وقادرة على صون الأمانة".وتابع بقوله: "في معركة الكرامة أوفت العاصفة بوعودها لشعبنا، فأعادت له الكرامة والأمل، وقالت له إن فتح قادرة رغم كل الظروف، وفي كل المعطيات على تحقيق الحلم".وأشار أبو سيف إلى أن الحركة استذكرت في الذكرى الخمسين لمعركة الكرامة الدروس الغنية التي قدمتها الكرامة، قائلاً: "إن معركة الكرامة جسدت التلاحم بين الثورة وقوى شعبنا العظيم، كما كشفت عن أهمية الوحدة على أرض المعركة، وعلى إرادة شعبنا التي لا تقهر".وأضاف: "إننا في أمس الحاجة في هذا الوقت بالذات لمثل هذه الدروس من أجل الخروج من نفق الانقسام المظلم الذي دخلنا به على إثر أحداث حزيران/ يونيو الأسود في العام 2007".ودعا الناطق باسم حركة فتح، إلى رصف الصفوف في مواجهة مخططات التصفية التي تتعرض لها القضية الوطنية، خاصة ما يعرف بصفقة القرن التي تسعى إدارة واشنطن وتل أبيب من خلالها إلى النيل من حقوق شعبنا، وطمسها تحت عجلات المشاريع التصفوية.واختتم أبو سيف البيان بالقول: "شعبنا العظيم الذي انتصر في الكرامة، وأعاد للشعب العربي كرامته، قادر بحكمة قيادته وحركته الأبية فتح (أم الجماهير) أن يفشل كل المخططات التي تحيق بقضيته".