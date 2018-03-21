الشعبية: اتصالات مكثفة لاستدراك ووقف إجراءات الرئيس عباس

فيديو: جانب من اللقاء

خاص دنيا الوطنأكد هاني الثوابتة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أن الجبهة تُجري اتصالات مكثفة من أجل استدراك، ووقف كل الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس.وأوضح الثوابتة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن هناك اجتماعات، واتصالات بين القوى السياسية الفلسطينية والجبهة الشعبية، وكشف عن اتصالات أخرى تُجريها الجبهة من أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.وأوضح الثوابتة، أن الإجراءات الأخيرة التي أعلن عن الرئيس عباس من شأنها أن تعقد المشهد السياسي، وتفاقم الحالة الإنسانية والوضع الكارثي في قطاع غزة، لافتاً إلى أن المخرج الوحيد والبديل المطروح للخروج من هذه الإجراءات، هو استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإعادة الاعتبار للشراكة السياسية؛ لمواجهة التحديات الخارجية المقبلة، بما فيها (صفقة القرن).