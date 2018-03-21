أبو النجا: كيف يُقال الرئيس وراء صفقة القرن وهو من اعتبرها عاراً؟



جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في ندوة بعنوان "خمسون عاماً على ذكرى معركة الكرامة" اليوم الأربعاء في مدينة غزة.



وأضاف: "يتم اتهام الرئيس محمود عباس، بأنه وراء صفقة القرن.. وين الأخلاق، حيث إنه من قال بأنها صفقة العار، وبالتالي كيف يقال إنه يُعد لها؟ وبالتالي لم تعد لدينا قوة ذات قدرة تقول كلمة واحدة وهي لا".











خاص دنيا الوطنتساءل إبراهيم أبو النجا محافظ مدينة غزة قائلاً: "كيف نواجه أعداءنا؟ وإذا كنا قد توحدنا في مواجهة الحملة العسكرية الإسرائيلية يوم 21 آذار/ مارس لعام 1968، أليس حري بنا أن نتحد اليوم في مواجهة ما يسمى (صفقة القرن)؟".