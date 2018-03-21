فيديو: رسائل فلسطينية من رام الله للأمهات في عيد الأم
خاص دنيا الوطن - بهاء بركات
الأم كلمة صغيرة وحروفها قليلة، لكنّها تحتوي على أكبر معاني الحبّ والعطاء والحنان والتّضحية، وهي أنهار لا تنضب ولا تجفّ ولا تتعب، متدفّقة دائماً بالكثير من العطف الذي لا ينتهي، وهي الصّدر الحنون، الذي تُلقي عليه رأسك، وتشكو إليه همومك ومتاعبك.
فماذا تقول لأمك في يومها؟
عدسة "دنيا الوطن" تطرح هذا السؤال على المواطنين بمدينة رام الله، حيث تنوعت رسائل المهنئين لأمهاتهم، وتميزت الردود بالدفء والحنان.
فيديو: رسائل فلسطينية من رام الله للأمهات في عيد الأم
الأم كلمة صغيرة وحروفها قليلة، لكنّها تحتوي على أكبر معاني الحبّ والعطاء والحنان والتّضحية، وهي أنهار لا تنضب ولا تجفّ ولا تتعب، متدفّقة دائماً بالكثير من العطف الذي لا ينتهي، وهي الصّدر الحنون، الذي تُلقي عليه رأسك، وتشكو إليه همومك ومتاعبك.
فماذا تقول لأمك في يومها؟
عدسة "دنيا الوطن" تطرح هذا السؤال على المواطنين بمدينة رام الله، حيث تنوعت رسائل المهنئين لأمهاتهم، وتميزت الردود بالدفء والحنان.
فيديو: رسائل فلسطينية من رام الله للأمهات في عيد الأم
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