فيديو: رسائل فلسطينية من رام الله للأمهات في عيد الأم

خاص دنيا الوطن - بهاء بركاتالأم كلمة صغيرة وحروفها قليلة، لكنّها تحتوي على أكبر معاني الحبّ والعطاء والحنان والتّضحية، وهي أنهار لا تنضب ولا تجفّ ولا تتعب، متدفّقة دائماً بالكثير من العطف الذي لا ينتهي، وهي الصّدر الحنون، الذي تُلقي عليه رأسك، وتشكو إليه همومك ومتاعبك.عدسة "دنيا الوطن" تطرح هذا السؤال على المواطنين بمدينة رام الله، حيث تنوعت رسائل المهنئين لأمهاتهم، وتميزت الردود بالدفء والحنان.