التربية تختتم سلسلة الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطناختتمت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارتين العامتين للتعليم الجامعي والإرشاد والتربية الخاصة؛ وبالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية؛ سلسلة الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة (الإنجاز) للعام 2018، حيث تم تنظيم هذه الفعاليات تحت عنوان "سفراء فلسطين"، حيث كان الاختتام في جامعة القدس؛ بحضور رئيس الجامعة أ. د. عماد أبو كشك، ومدير عام التعليم الجامعي في الوزارة رائد بركات، ومدير الشؤون الطلابية أيمن الهودلي، وممثلين عن كافة مؤسسات التعليم العالي.واستهدفت فعاليات الأيام الإرشادية الآلاف من طلبة الثانوية العامة في مختلف المحافظات، تحت إشراف الوزارة من خلال مديري التربية والتعليم العالي، والمرشدين التربويين، ورؤساء أقسام الإرشاد في مديريات التربية، وبالتعاون مع كافة مؤسسات التعليم العالي.وكان وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، قد أطلق فعاليات الأيام الإرشادية من حرم الكلية الإبراهيمية في مدينة القدس، ومن ثم تسلسلت هذه الفعاليات في 10 جامعات فلسطينية ليتم اختتامها في جامعة القدس.من جهته، قال الهودلي إن نشاطات الأيام الإرشادية، تضمنت التعريف بمختلف الخدمات المقدمة من قبل وزارة التربية لطلبة التعليم العالي في فلسطين، والتي تشمل المنح الداخلية والخارجية وخدمات صندوق إقراض الطلبة والبرامج الأكاديمية في الجامعات والكليات، وتوزيع النشرات التوعوية على الطلبة ومنها جريدة مسيرة التربية والتعليم العالي في عددها (99)، حيث خُصص هذا العدد كنشرة إرشادية للطلبة حول الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.وأشاد الهودلي بدور الجامعات المستضيفة لهذه الفعاليات، التي أسهمت في تحفيز الطلبة، وتمكينهم من التعرف على المرحلة الجامعية من خلال الجولات التوعوية، وعقد نشاطات علمية وثقافية مختلفة، واستقبال الطلبة في المعارض العلمية والفنية، وإطلاعهم على البرامج الأكاديمية، والفرص المميزة المتاحة للطلبة، والإجابة عن كافة أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص معدلات القبول وآليات الالتحاق بمختلف الكليات والتخصصات.