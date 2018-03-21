دولي

الولايات المتحدة عاجزة أمام هذا السلاح الروسي

الولايات المتحدة عاجزة أمام هذا السلاح الروسي
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتين: إن الولايات المتحدة، ليس لديها أسلحة تواجه الأسلحة الروسية الخارقة للصوت.

وقال هايتين، في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء: "سنرد بقوة الردع التي تشمل الثالوث النووي، والقدرات النووية للرد على هذه التهديدات"، مشيراُ إلى أن الدفاع الامريكي، الوحيد ضد هذه الأسلحة هو "التهديد بالرد النووي".

وأضاف هايتين: "لا نملك أي حماية، التي من شأنها أن تحول دون استخدام مثل هذه الأسلحة ضدنا" بحسب ما ذكر في موقع "بزنس إنسايدر".

ومن جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، أن روسيا لا تُهدد أحداً ولا تسعى إلى شن هجوم ضد أحد، رغم قيامها بتصنيع الأسلحة الاستراتيجية العالية الدقة. 

وأكد بوتين، على أن روسيا، تمتلك أحدث أنواع الأسلحة الاستراتيجية، مشيراً إلى انضمام 80 صاروخاً باليستياً حديثاً عابراً للقارات و102 صاروخ باليستي للغواصات، وثلاث غواصات استراتيجية من نوع "بوري" إلى القوات الروسية.

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