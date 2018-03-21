الاحصاء الفلسطيني وسلطة المياه يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم المياه العالمي

رام الله - دنيا الوطناصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية بيانا صحفيا مشتركا بمناسبة يوم المياه العالمي، وانطلاقاً من أهمية الطبيعة وعلاقتها بالمياه فقد أعلنت الأمم المتحدة أن شعار يوم المياه العالمي لعام 2018 الذي يصادف يوم 22 آذار من كل عام هو "الطبيعة لأجل المياه".حوالي 48% من المياه المضخوخة من الآبار الجوفية تذهب إلى القطاع الزراعيتبلغ نسبة مساحة الأراضي المزروعة في فلسطين حوالي 15.5% من المساحة الكلية، منها حوالي 84.5% مزروعة زراعة بعلية، و15.5% مزروعة زراعة مروية والتي تستهلك حوالي 47.5% من المياه المضخوخة من الآبار الجوفية.كميات الأمطار أدنى من المعدل السنوي خلال العام 2017تظهر بيانات الرصد المطري التي تؤثر على تغذية الآبار الجوفية بالميــاه خــلال العــام 2017 أن كميــات المطـر تراوحت ما بيــــن 356 ملم في محطة الخليل (60% من المعدل العام)، و46 ملم في محطة أريحا (28% من المعدل العام)، كما تركزت الأمطار في معظم المحافظات في شهري كانون الثاني وشباط.% من الأسر يمكنها الحصول على مصدر محسن للماء95تفيد بيانات العام 2015 أن 94.9% من أسر فلسطين تسكن في مساكن تحصل على المياه من مصادر آمنه حسب تعريف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتشمل مياه الشبكات العامة ومياه البئر المنزلي، حيث بلغت هذه النسبة في حضر فلسطين 94.9% وفي الريف الفلسطيني 94.4% مقابل 99.6% في المخيمات.