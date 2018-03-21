شؤون فلسطينية

بيراوي: انطلاق قافلة من سفن كسر الحصار تجاه غزة مايو المقبل

بيراوي: انطلاق قافلة من سفن كسر الحصار تجاه غزة مايو المقبل
زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة،
خاص دنيا الوطن
تستعد عدة شخصيات تضامنية أوروبية للإبحار إلي قطاع غزة، في خطوة جديدة لكسر الحصار المفروض على القطاع، هذه السفن ستحمل العشرات من المتضامنين من جنسيات ودوّل مختلفة، ومن بينهم عدد من الشخصيات الفلسطينية من اللاجئين المحرومين من العودة إلى وطنهم، وينتظرون تحقيق هذا الأمل عبر هذه الطريقة الرمزية.

وقال زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، لـ"دنيا الوطن": إن التحضيرات مستمرة، وتسير وفقا للخطة، ونأمل أن يتم الانطلاق من شمال أوروبا في الوقت المحدد، وستتوقف السفن في عدد من الموانئ الأوروبية، بالإضافة للتوقف في إحدى الدول العربية من شمال أفريقيا.

وأضاف بيراوي، أن تحرك السفن من شمال أوروبا، سيكون مع حلول الذكرى السبعين للنكبة، لأن فكرة انطلاق السفن التضامنية تحمل رسالة أساسية ومطلباً سياسياً هو "تحقيق المستقبل العادل للفلسطينيين".

وأوضح بيراوي، أن التحرك سيكون في أجواء مسيرة العودة الكبرى التي ستكون ذروتها في منتصف أيار/ مايو المقبل، والتي من المتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف من أبناء غزة بالتوازي مع تحركات وفعاليات مساندة وتضامنية في العديد من دول العالم.

وتوقع بيراوي، أن تصل السفن المياه الدولية لفلسطين في أوائل تموز/ يوليو القادم بإذن الله، كما سيكون على متن السفن طواقم إعلامية من فضائيات وصحف مختلفة.

وأكد بيراوي، أن السفن لا تحمل أي من المساعدات الإنسانية، لأنها سفن صغيرة غير مؤهلة لذلك، ومن جهة أخرى فإن القائمين على هذا المشروع (وهم المنظمات الأعضاء في تحالف أسطول الحرية) يهتمون بالجانب السياسي والإعلامي والتضامني للأزمة، لأنهم يؤمنون بأن الذي تحتاجه غزة أكثر هو الحرية، فإذا تحقق لأهلها الحرية فإنهم قادرون على تنمية وتطوير بلدهم بطرق إبداعية، مؤكداً أن السفن تحمل رسالة الحب والسلام والتضامن مع أهلنا المحاصرين في غزة، وتحمل لهم الأمل بكسر الحصار والحريّة والعودة إلى ديارهم التي هجروا منها.

وتمنى بيراوي، أن تكون الظروف مناسبة، لنتمكن من الوصول إلى غزة، قائلاً: "لكننا ندرك أن دولة الاحتلال، ستحاول منع السفن من الوصول، وهذا لا يمنعنا من الاستمرار في المحاولة حتى يتحقق الهدف بإذن الله".

وأكد بيراوي بأن النجاح في مشاريع كسر الحصار لا يقاس فقط بوصول السفن إلى غزة بل هناك مستهدفات أخرى لفضح وتعرية دولة الاحتلال، وكل من يساعدها في استمرار الحصار، وهناك هدف معنوي وأخلاقي، وهو إشعار المظلومين في غزة بأنهم ليسوا وحدهم، بل هناك في العالم من يشعر معهم ويبذل ما أمكن للتخفيف عنهم.

وختم بيراوي حديثة عن أهدافهم في محاولاتهم المتكررة لكسر الحصار عن غزة، مؤكداً أن إنهاء الحصار وكسره عن الفلسطينيين، وضمان حقهم الأساسي في الحركة من وإلى بلادهم والعالم الخارجي بحرية، لابد أن يأتي من خلال فعاليات وطرق كثيرة، تساهم في فضح الجهات المحاصرة لغزة، وفِي مقدمتها دولة الاحتلال، وبشكل تلقائي فإن هذه المحاولات عبر البحر يوازيها ويرافقها فعاليات وحملات إعلامية وسياسية، لتوضيح معاناة غزة، وأهلها جراء هذا الحصار غير القانوني، وغير الأخلاقي.

أخبار ذات صلة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

انطلاق أعمال مؤتمر &#34;القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي&#34;

انطلاق أعمال مؤتمر "القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي"

أبو سيف: معركة الكرامة ستبقى علامة فارقة في النضال الفلسطيني

أبو سيف: معركة الكرامة ستبقى علامة فارقة في النضال الفلسطيني

أبو شهلا: العمل التعاوني يشكل رافعة اقتصادية للقضاء على البطالة

أبو شهلا: العمل التعاوني يشكل رافعة اقتصادية للقضاء على البطالة

إسرائيل تُقرر إخلاء قرية (أم الحيران) نيسان المقبل

إسرائيل تُقرر إخلاء قرية (أم الحيران) نيسان المقبل

الخارجية تُحمل الاحتلال المسؤولية المباشرة عن نتائج تنكيلها المتواصل بأبناء شعبنا

الخارجية تُحمل الاحتلال المسؤولية المباشرة عن نتائج تنكيلها المتواصل بأبناء شعبنا

الشرطة: موقوف يلقي بنفسه من الطابق الأول في نيابة شمال القطاع

الشرطة: موقوف يلقي بنفسه من الطابق الأول في نيابة شمال القطاع

التربية تختتم سلسلة الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة

التربية تختتم سلسلة الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة

الإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم المياه العالمي

الإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم المياه العالمي

عربي

من الذي صَور الرئيس السوري داخل سيارته في الغوطة الشرقية؟

من الذي صَور الرئيس السوري داخل سيارته في الغوطة الشرقية؟

فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار

فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار

فيديو: الرئيس المصري يكشف سراً يحمله منذ الصغر

فيديو: الرئيس المصري يكشف سراً يحمله منذ الصغر

فيديو: إسرائيل تعترف رسمياً بقصف المفاعل النووي السوري عام 2007

فيديو: إسرائيل تعترف رسمياً بقصف المفاعل النووي السوري عام 2007

منوعات

بسمة بوسيل​ تصغره تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

بسمة بوسيل​ تصغره تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية &#34;الإتجار بالاطفال&#34;

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية "الإتجار بالاطفال"

فيديو مسرّب لناهد السباعي ترقص لخطيبها على أغنية &#39;&#39;لأ لأ&#39;&#39;

فيديو مسرّب لناهد السباعي ترقص لخطيبها على أغنية ''لأ لأ''

فيديو وصور: ابن دونالد ترامب يخون زوجته مع نجمة عالمية

فيديو وصور: ابن دونالد ترامب يخون زوجته مع نجمة عالمية

فيديو: ديمة بياعة تفتح النار.. مستحيل أسمح لأبنائي العيش مع والدهم

فيديو: ديمة بياعة تفتح النار.. مستحيل أسمح لأبنائي العيش مع والدهم

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

ديانا حداد تدعم &#34;الأيادي البيضاء&#34; وتحل ضيفة &#34;قفطان مازاغان 2018

ديانا حداد تدعم "الأيادي البيضاء" وتحل ضيفة "قفطان مازاغان 2018

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

فضيحة ملكية: ضبط الأمير هاري وميغان ماركل عاريين ‎

فضيحة ملكية: ضبط الأمير هاري وميغان ماركل عاريين ‎