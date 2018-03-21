بدران: قرارات "أبو مازن" جاءت بعد إرتباك السلطة من تحقيقات تفجير الموكب

قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن حركته تتواصل مع الجانب المصري، ومع بعض الأطراف الإقليمية، وكافة الفصائل والقوى، بعد قرار الرئيس محمود عباس، بتنفيذ إجراءات جديدة بغزة.وأضاف بدران لـ"دنيا الوطن": وضعنا الإخوة المصريين، بصورة ما يجري، ووضعناهم أمام المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الحساسة، مشيرًا إلى أن أبو مازن يهدد 2 مليون شخص في قطاع غزة، وليس حركة حماس فقط، فعلى حد تعبيره، مزيد من الإجراءات ضد غزة، ستكون لها عواقب وخيمة على الحالة الفلسطينية بمجموعها.وأكد أن قيادة السلطة الفلسطينية، تعيش حالة إرباك، بعد علمها بتقدم التحقيقات في تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج.وأوضح بدران، أنه منذ اللحظات الأولى لحادث التفجير، تعيش السلطة حالة تناقض شديدة، ففي البداية، قامت قيادات السلطة وحركة فتح، باتهام حماس بتنفيذ العملية، فيما بعد دقائق من الحادث، تحدثت شخصيات مسؤولة بأنهم لا يتهمون حماس، وطالبوا الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بصفتها المخولة بحفظ الأمن، بأن تُظهر الحقائق، وأخيرًا عاد الرئيس محمود عباس، للرواية الأولى التي تتهم حماس مباشرة في تفجير الموكب.وحول ملف المصالحة الوطنية، ذكر بدران، أن الكل الفلسطيني يشهد بأن حركة حماس التزمت تمامًا بكل ما تم التوقيع عليه، في حين لم تقدم فتح خطوة واحدة في مسار المصالحة، متابعًا: "بل إن السلطة، وجدت نفسها في حالة حرج متعاقبة، بسبب خطوات حماس التصالحية الإيجابية المتتالية، وفشلت كل المحاولات السابقة من طرفهم في تحميل حماس مسؤولية تعثر المصالحة، وجاء حادث التفجير كذريعة للإبقاء على حالة التنصل من استحقاقات المصالحة.