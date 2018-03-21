شؤون فلسطينية

بدران: قرارات "أبو مازن" جاءت بعد إرتباك السلطة من تحقيقات تفجير الموكب

بدران: قرارات "أبو مازن" جاءت بعد إرتباك السلطة من تحقيقات تفجير الموكب
حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن حركته تتواصل مع الجانب المصري، ومع بعض الأطراف الإقليمية، وكافة الفصائل والقوى، بعد قرار الرئيس محمود عباس، بتنفيذ إجراءات جديدة بغزة.

وأضاف بدران لـ"دنيا الوطن": وضعنا الإخوة المصريين، بصورة ما يجري، ووضعناهم أمام المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الحساسة، مشيرًا إلى أن أبو مازن يهدد 2 مليون شخص في قطاع غزة، وليس حركة حماس فقط، فعلى حد تعبيره، مزيد من الإجراءات ضد غزة، ستكون لها عواقب وخيمة على الحالة الفلسطينية بمجموعها.

وأكد أن قيادة السلطة الفلسطينية، تعيش حالة إرباك، بعد علمها بتقدم التحقيقات في تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج.

وأوضح بدران، أنه منذ اللحظات الأولى لحادث التفجير، تعيش السلطة حالة تناقض شديدة، ففي البداية، قامت قيادات السلطة وحركة فتح، باتهام حماس بتنفيذ العملية، فيما بعد دقائق من الحادث، تحدثت شخصيات مسؤولة بأنهم لا يتهمون حماس، وطالبوا الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بصفتها المخولة بحفظ الأمن، بأن تُظهر الحقائق، وأخيرًا عاد الرئيس محمود عباس، للرواية الأولى التي تتهم حماس مباشرة في تفجير الموكب.

وحول ملف المصالحة الوطنية، ذكر بدران، أن الكل الفلسطيني يشهد بأن حركة حماس التزمت تمامًا بكل ما تم التوقيع عليه، في حين لم تقدم فتح خطوة واحدة في مسار المصالحة، متابعًا: "بل إن السلطة، وجدت نفسها في حالة حرج متعاقبة، بسبب خطوات حماس التصالحية الإيجابية المتتالية، وفشلت كل المحاولات السابقة من طرفهم في تحميل حماس مسؤولية تعثر المصالحة، وجاء حادث التفجير كذريعة للإبقاء على حالة التنصل من استحقاقات المصالحة.

أخبار ذات صلة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

التربية تختتم سلسلة الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة

التربية تختتم سلسلة الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة

الاحصاء الفلسطيني وسلطة المياه يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم المياه العالمي

الاحصاء الفلسطيني وسلطة المياه يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم المياه العالمي

الإعلام: 22 آذار فرصة لإبراز انتهاكات الاحتلال بحق بيئتنا

الإعلام: 22 آذار فرصة لإبراز انتهاكات الاحتلال بحق بيئتنا

إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق في مواجهات في بلدة المغير برام الله

إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق في مواجهات في بلدة المغير برام الله

الفرا: 565 مليوناً لمحطة تحلية مياه البحر

الفرا: 565 مليوناً لمحطة تحلية مياه البحر

الاحتلال يمنع 8 مواطنين من السفر عبر الكرامة

الاحتلال يمنع 8 مواطنين من السفر عبر الكرامة

بنك فلسطين يحصل على شهادة الإلتزام بمعايير أمن المعلومات وبيانات الدفع

بنك فلسطين يحصل على شهادة الإلتزام بمعايير أمن المعلومات وبيانات الدفع

تحذيرات إسرائيلية من تأجيل موعد نقل السفارة الأمريكية

تحذيرات إسرائيلية من تأجيل موعد نقل السفارة الأمريكية

عربي

من الذي صَور الرئيس السوري داخل سيارته في الغوطة الشرقية؟

من الذي صَور الرئيس السوري داخل سيارته في الغوطة الشرقية؟

فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار

فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار

فيديو: الرئيس المصري يكشف سراً يحمله منذ الصغر

فيديو: الرئيس المصري يكشف سراً يحمله منذ الصغر

فيديو: إسرائيل تعترف رسمياً بقصف المفاعل النووي السوري عام 2007

فيديو: إسرائيل تعترف رسمياً بقصف المفاعل النووي السوري عام 2007

منوعات

بسمة بوسيل​ تصغره تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

بسمة بوسيل​ تصغره تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية &#34;الإتجار بالاطفال&#34;

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية "الإتجار بالاطفال"

فيديو مسرّب لناهد السباعي ترقص لخطيبها على أغنية &#39;&#39;لأ لأ&#39;&#39;

فيديو مسرّب لناهد السباعي ترقص لخطيبها على أغنية ''لأ لأ''

فيديو وصور: ابن دونالد ترامب يخون زوجته مع نجمة عالمية

فيديو وصور: ابن دونالد ترامب يخون زوجته مع نجمة عالمية

فيديو: ديمة بياعة تفتح النار.. مستحيل أسمح لأبنائي العيش مع والدهم

فيديو: ديمة بياعة تفتح النار.. مستحيل أسمح لأبنائي العيش مع والدهم

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

ديانا حداد تدعم &#34;الأيادي البيضاء&#34; وتحل ضيفة &#34;قفطان مازاغان 2018

ديانا حداد تدعم "الأيادي البيضاء" وتحل ضيفة "قفطان مازاغان 2018

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

فضيحة ملكية: ضبط الأمير هاري وميغان ماركل عاريين ‎

فضيحة ملكية: ضبط الأمير هاري وميغان ماركل عاريين ‎