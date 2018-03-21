إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق في مواجهات في بلدة المغير برام الله

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، صباح اليوم الأربعاء، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة المغير شرق رام الله، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.وأشارت الوزارة، إلى أن إصابة المواطن وصفت بالطفيفة، لافتة إلى أنه جرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله لتلقي العلاج.وأصيب عدد من طلبة المدارس والأطفال بالاختناق، خلال المواجهات.ووثّق ناشطون، اعتقال الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة المغير شرق رام الله، فجر اليوم الأربعاء، وهم: ياسر الحج محمد، وابنه غسّان، وأحمد نائل الحج محمد، وإياد أحمد أبو عليا.