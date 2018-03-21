شؤون فلسطينية

محيسن: حماس غير معنية بالشراكة ولا تريد التراجع عن الانقسام

محيسن: حماس غير معنية بالشراكة ولا تريد التراجع عن الانقسام
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) جمال محيسن، أن الرئيس محمود عباس، يرفض التعامل مع الإدارة الأمريكية بعد أن شطبت القدس واللاجئين من عملية التسوية، وإعلانها بأن الاستيطان شرعي.

وأضاف محيسن لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن رفض الرئيس نابع من موقف فلسطيني صلب، برفض التعامل مع الإدارة الأمريكية منتقداً في المقابل الموقف المتماشي مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية، الذي عبر عنه القيادي في حماس صلاح البردويل، باستعداد حركته للتفاوض مع الولايات المتحدة.

واعتبر محيسن، أن حماس لا تريد التراجع عن الانقسام، لأنها غير معنية بالشراكة، فهي لم تؤمن بانطلاقة الثورة الفلسطينية منذ بدايتها.

وأشار محيسن إلى أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس بحق غزة لا تستهدف أهلنا هناك، وإنما تستهدف حماس التي ارتكبت مأساة في غزة بحق المواطنين، مشدداً على أن القيادة لن تتخلى عن شعبنا في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

التربية تختتم سلسلة الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة

التربية تختتم سلسلة الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة

الاحصاء الفلسطيني وسلطة المياه يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم المياه العالمي

الاحصاء الفلسطيني وسلطة المياه يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم المياه العالمي

الإعلام: 22 آذار فرصة لإبراز انتهاكات الاحتلال بحق بيئتنا

الإعلام: 22 آذار فرصة لإبراز انتهاكات الاحتلال بحق بيئتنا

إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق في مواجهات في بلدة المغير برام الله

إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق في مواجهات في بلدة المغير برام الله

الفرا: 565 مليوناً لمحطة تحلية مياه البحر

الفرا: 565 مليوناً لمحطة تحلية مياه البحر

الاحتلال يمنع 8 مواطنين من السفر عبر الكرامة

الاحتلال يمنع 8 مواطنين من السفر عبر الكرامة

بنك فلسطين يحصل على شهادة الإلتزام بمعايير أمن المعلومات وبيانات الدفع

بنك فلسطين يحصل على شهادة الإلتزام بمعايير أمن المعلومات وبيانات الدفع

تحذيرات إسرائيلية من تأجيل موعد نقل السفارة الأمريكية

تحذيرات إسرائيلية من تأجيل موعد نقل السفارة الأمريكية

عربي

من الذي صَور الرئيس السوري داخل سيارته في الغوطة الشرقية؟

من الذي صَور الرئيس السوري داخل سيارته في الغوطة الشرقية؟

فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار

فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار

فيديو: الرئيس المصري يكشف سراً يحمله منذ الصغر

فيديو: الرئيس المصري يكشف سراً يحمله منذ الصغر

فيديو: إسرائيل تعترف رسمياً بقصف المفاعل النووي السوري عام 2007

فيديو: إسرائيل تعترف رسمياً بقصف المفاعل النووي السوري عام 2007

منوعات

بسمة بوسيل​ تصغره تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

بسمة بوسيل​ تصغره تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية &#34;الإتجار بالاطفال&#34;

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية "الإتجار بالاطفال"

فيديو مسرّب لناهد السباعي ترقص لخطيبها على أغنية &#39;&#39;لأ لأ&#39;&#39;

فيديو مسرّب لناهد السباعي ترقص لخطيبها على أغنية ''لأ لأ''

فيديو وصور: ابن دونالد ترامب يخون زوجته مع نجمة عالمية

فيديو وصور: ابن دونالد ترامب يخون زوجته مع نجمة عالمية

فيديو: ديمة بياعة تفتح النار.. مستحيل أسمح لأبنائي العيش مع والدهم

فيديو: ديمة بياعة تفتح النار.. مستحيل أسمح لأبنائي العيش مع والدهم

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

ديانا حداد تدعم &#34;الأيادي البيضاء&#34; وتحل ضيفة &#34;قفطان مازاغان 2018

ديانا حداد تدعم "الأيادي البيضاء" وتحل ضيفة "قفطان مازاغان 2018

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

فضيحة ملكية: ضبط الأمير هاري وميغان ماركل عاريين ‎

فضيحة ملكية: ضبط الأمير هاري وميغان ماركل عاريين ‎