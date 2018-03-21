شؤون فلسطينية

الوزير عواد: 360 مليون شيكل قيمة التحويلات الطبية لغزة سنوياً

الوزير عواد: 360 مليون شيكل قيمة التحويلات الطبية لغزة سنوياً
وزير الصحة جواد عواد
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة الدكتور جواد عواد: إن الحكومة ومنذ الانقسام وهي تواصل تقديم خدماتها الصحية بكافة أنواعها لقطاع غزة.

وأضاف عواد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن الحكومة واصلت خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، تزويد كافة المشافي والمراكز الطبية بالأدوية، والتطعيمات والمستلزمات الطبية.

وأوضح وزير الصحة، أن قيمة التحويلات الطبية لمواطني قطاع غزة تبلغ سنوياً نحو 360 مليون شيكل، وهي قريبة من نسبة التحويلات الطبية في الضفة، وهو مبلغ ضخم يتم اقتطاعه من موازنة وزارة الصحة التي تبلغ نحو 1.7 مليار دولار.

وأشار عواد إلى أن وزارة الصحة، قامت خلال الفترة الأخيرة بتسيير عشرات الشاحنات المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع، والتي تقدر بعشرات ملايين الشواكل، مؤكداً أن الحكومة ستواصل تقديم خدماتها الصحية للمواطنين في قطاع غزة، وأن أي نقص في الأدوية في القطاع يشابهه نقص في الأدوية في الضفة.

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