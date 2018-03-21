صور: خمسون عاماً على معركة الكرامة وتفاصيلها لازالت عالقة بمنزل ياسر عرفات

خاص دنيا الوطن - محمد جلويصادف اليوم 21 آذار/ مارس الذكرى الخمسين لمعركة الكرامة، التي قادها الشهيد الراحل ياسر عرفات (أبو عمار)، برفقة مجموعة من الفدائيين في الأردن، حيث دارت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي، وكل من الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين، للقضاء على كل القواعد الفدائية في منطقة غور الأردن على الضفة الشرقية من نهر الأردن.وشكلت صدمة كبيرة لإسرائيل بعد هزيمتها وانتصار الفدائيين عام 1968م، وخاصة بعد حرب حزيران/ يونيو عام 1967، والتي أدت إلى احتلال إسرائيل لصحراء سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان، وتعتبر ثالث حرب ضمن الصراع العربي الإسرائيلي."دنيا الوطن" التقت بمدير مؤسسة ياسر عرفات في المحافظات الجنوبية، موسى الوزير، وقال: إن معركة الكرامة بقيادة الشهيد ياسر عرفات برفقة الفدائيين، شكلت معركة فاصلة في حياة الشعب الفلسطيني، وحققت انتصاراً معنوياً كبيراً بعد حرب حزيران عام 1967م.وأشار الوزير إلى أن كلاً من الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد)، والشهيد مصطفى الزبري (أبو على مصطفى)، والشهيد ياسر عرفات (أبو عمار)، كانوا في الخطوط الأولى للمعركة، لافتاً إلى أن إرادتهم الفلسطينية صمدت رغم قلة الفدائيين، أمام قوة وجبروت الجيش الإسرائيلي، وأن المعركة استمرت لحوالي (48) ساعة، مما أدي إلى تدمير عدد من الدبابات للجيش الإسرائيلي، وخسائر فادحة في صفوف الجنود.وأضاف: "أن بعضاً من الجنود الإسرائيليين، كانوا مقيدين بالسلاسل داخل دباباتهم؛ خوفاً من هروبهم في المعركة"، مشيراً إلى أن الجيش الأردني لعب دوراً رئيسياً في دعم وإسناد الفدائيين في كل القواعد على الجبهة، التي دخلت فيها قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة غور الأردن؛ للقضاء على الفدائيين الفلسطينيين.