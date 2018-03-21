الفرا: 565 مليوناً لمحطة تحلية مياه البحر

رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا: إن مؤتمر المانحين لدعم محطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة في بروكسل، نجح في توفير نحو 80% من قيمة المشروع، التي تبلغ نحو 600 مليون دولار.وأوضح الفرا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن المؤتمر نجح في جمع 565 مليون دولار لإقامة هذه المحطة، وهي كافية للانطلاق في المشروع، مبيناً أن كافة المانحين، أكدوا التزامهم بتوفير ما تعهدوا به خلال المؤتمر.وأشار الفرا إلى أن عقد المؤتمر في هذا التوقيت، وفي مقر الاتحاد الأوروبي، يعتبر دعماً لفلسطين، وحقوق الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن جميع المتحدثين في المؤتمر، أكدوا على مركزية القضية الفلسطينية، ومعاناة أبناء شعبنا، بسبب الاحتلال، وضرورة رفع الظلم الواقع عليهم.