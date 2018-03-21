من الذي صَور الرئيس السوري داخل سيارته في الغوطة الشرقية؟

فيديو: الرئيس الأسد بسيارته الخاصة للغوطة الشرقية

رام الله - دنيا الوطنكشف المكتب الإعلامي في الرئاسة السورية، الأربعاء، تفاصيل تصوير زيارة الرئيس بشار الأسد للغوطة الشرقية الأحد الماضي بسيارته الخاصة.ووفق ما أورد موقع (روسياً اليوم)، نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي، إنه عندما انطلق الأسد إلى الغوطة، ركب جزء من الفريق الإعلامي معه في السيارة، وأثناء التحرك بدأ الحوار معه.وأضاف الإعلام الحربي: "دون أي ترتيب أو تنسيق أو قرار مسبق، استأذناه بتصوير الإجابات من داخل السيارة، وهذا ما كان".وأكمل: "ساعتان تقريباً بين ذهاب وإياب، وتفقد للقوات العاملة في الغوطة، ومدنيين كانوا في المنطقة، دون أي تحضيرات أو ترتيبات إعلامية للزيارة، وكانت الأسئلة كثيرة والإجابات أكثر، واخترنا منها ما شاهدتموه، لعرضه في المقتطفات التي تم نشرها".