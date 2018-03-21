الاحتلال يمنع 8 مواطنين من السفر عبر الكرامة

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال، 8 فلسطينيين من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني يوم أمس الثلاثاء بحجة المنع الأمني.وذكر بيان صادر عن الإدارة العامة للمعابر والحدود الأربعاء، أن 4882 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.وأشار إلى أن عدد المغادرين بلغ 2640 مسافرًا والقادمين 2242 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال 8 مواطنين.ومن المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم من السابعة والنصف صباحًا وحتى التاسعة والنصف مساءً.