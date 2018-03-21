قمة ثلاثية تجمع زعيمي الكوريتين برئيس الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جي إن، إن هناك احتمالاً أن تعقد قمة ثلاثية تجمعه مع زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لافتاً إلى أن المحادثات، يجب أن تتركز على إنهاء التهديد النووي في شبه الجزيرة الكورية.وأوضح مون جي إن، أنه يعتزم عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الشهر المقبل، قائلاً: "ستكون القمة الأمريكية الكورية الشمالية حدثاً تاريخياً مميزاً بحد ذاتها، وانطلاقاً من نتائجها، سيصبح من الممكن لاحقاً عقد لقاء ثلاثي بين زعماء الكوريتين والولايات المتحدة".وسيعقد اللقاء في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم، وتقترح سيئول عقد القمة الثلاثية في نفس المكان.وفي الأسبوع الماضي، أنجزت سلطات كوريا الجنوبية تشكيل لجنة للتحضير لقمّة الكوريتين، وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في 16 آذار/ مارس الجاري.وذكر الرئيس الكوري الجنوبي، أن سلسلة اللقاءات يجب أن تسفر عن وضع "نهاية تامة للمشكلة النووية، وأن تؤسس لنشر السلام في شبه الجزيرة الكورية".وأشار إلى وجود "رؤية وهدف واضح لديه لسلام دائم بدلاً من وقف النار الموقع في نهاية الحرب الكورية في الخمسينيات من القرن الماضي".وتشمل الرؤية أيضاً تطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتطوير العلاقات بين الكوريتين، وإقامة تعاون اقتصادي بين واشنطن وبيونغ يانغ.