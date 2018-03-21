تحذيرات إسرائيلية من تأجيل موعد نقل السفارة الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، من تأجيل موعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وذلك في أعقاب عدة خلافات إدارية وفنية، حول المعايير المعمارية لمبنى السفارة الأمريكية الجديد بالقدس.وقالت القناة الثانية العبرية، اليوم الأربعاء، إن هناك احتمالاً كبيراً لتأجيل نقل السفارة الأميركية إلى القدس، في 14 أيار/ مايو القادم، وذلك بسبب الإجراءات البيروقراطية في الدوائر الحكومية الإسرائيلية، وفق ما أورد موقع (عكا أون لاين).ووفقاً للقناة الثانية، طالبت الإدارة الأميركية من إسرائيل تجهيز مقر القنصلية الأميركية في شارع "أرنونا" بالقدس، لتحويله الى مبنى السفارة، وطالبت ببناء سور عازل حوله على ارتفاع ثلاثة أمتار، بالإضافة الى رصيف أمني، وموقف خاص للسيارات.وأشارت القناة العبرية، الى أن المطالب الأمريكية لا تتوافق مع معايير البناء بالقدس، موضحةً أن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، حذر من أنه "إذا لم يتم منح مصادقات بناء فورية، ولم يتم اختصار الإجراءات البيروقراطية، فسوف يكون موعد نقل السفارة الأميركية للقدس في خطر".