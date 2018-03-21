حماية أمن المعلومات الأوروبية تستدعي مالك (فيسبوك) للتحقيق

رام الله - دنيا الوطنأصدر السلطات الأوروبية والبريطانية المكلفة بحماية المعلومات، قراراً بالتحقيق بشأن شركة "كامبريدج اناليتيكا" البريطانية التي تعاقدت معها حملة ترامب الرئاسية عام 2016.ودعا برلمانيون بريطانيون مؤسس (فيسبوك) مارك زوكربيرغ لتقديم توضيحات، بشأن تهم وجهت إلى الشركة البريطانية بحيازتها لمعلومات غير قانونية عن مستخدمي الشبكة العنكبوتية، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية: إن "السلطات المكلفة بحماية المعلومات في دول الاتحاد الأوروبي، ستبحث الموضوع أثناء اجتماع في بروكسل لمجموعة الـ 29 وهي (هيئة التعاون الأوروبية)"، كما أعلن أن ممثلة للمفوضية في واشنطن، ستطلب الثلاثاء "توضيحات" من مؤسسة (فيسبوك).وأعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنتونيو تاغاني، أن النواب "سيحققون بشكل كامل في هذا الانتهاك غير المقبول لسرية المعلومات "، والذي كشفته الصحافة الأمريكية.وطلب مكتب مفوض الإعلام بدوره، الإذن في التحقيق داخل الشركة المعنية حتى يمكنه "تفتيش الخوادم وإجراء تدقيق في المعلومات".وقررت لجنة برلمانية بريطانية الثلاثاء، استدعاء مؤسس (فيسبوك) مارك زوكربرغ؛ لتقديم توضيحات أمامها، ومنحته حتى الاثنين القادم للرد.من جهتها، قالت شركة (فيسبوك): إنها "أغلقت حساب الشركة البريطانية، وكلفت مكتب مراقبة رقمية بكشف خيوط القضية".