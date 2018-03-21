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فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار

فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تمنيه بأن يمتلك تريليوني دولار لكي يبني بهما مصر.

وقال السيسي، خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، في فيلم بعنوان (شعب ورئيس): نحن في نهاية مرحلة تثبيت الدولة، ولو نجحنا في القضاء على الإرهاب في سيناء، ونحن نتحدث عن 90% من الإرهاب اليوم، فلو انخفض لـ 10% فهذا جيد جدًا.

وأضاف السيسي، أنه يريد جعل المسافة بينه وبين المسؤولين قريبة، حتى يتحدث معهم بحرية، كما أنه من الضروري، أن يكون الرئيس على علم بالمعلومة الدقيقة والصحيحة.

شاهد الحوار كاملًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

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