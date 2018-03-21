فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار

شاهد الحوار كاملًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي



رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تمنيه بأن يمتلك تريليوني دولار لكي يبني بهما مصر.وقال السيسي، خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، في فيلم بعنوان (شعب ورئيس): نحن في نهاية مرحلة تثبيت الدولة، ولو نجحنا في القضاء على الإرهاب في سيناء، ونحن نتحدث عن 90% من الإرهاب اليوم، فلو انخفض لـ 10% فهذا جيد جدًا.وأضاف السيسي، أنه يريد جعل المسافة بينه وبين المسؤولين قريبة، حتى يتحدث معهم بحرية، كما أنه من الضروري، أن يكون الرئيس على علم بالمعلومة الدقيقة والصحيحة.