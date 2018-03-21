عاجل

صيدم: التمكين مرتبط بمساحة القرار وتعرضنا للتهديد بغزة

شؤون فلسطينية

صحف: تحركات مصرية لإنقاذ المصالحة وتأجيل إجراءات الرئيس عباس تجاه غزة

صحف: تحركات مصرية لإنقاذ المصالحة وتأجيل إجراءات الرئيس عباس تجاه غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الحياة) اللندنية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طلب من نظيره الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي بينهما، تأجيل تنفيذ إجراءاته تجاه غزة لمدة أسبوع.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أن السيسي طلب من الرئيس الفلسطيني هذه الخطوة، على أن تجري مصر خلالها اتصالات مع حركة حماس لتدارك الموقف، مشيرةً إلى أن الرئيس عباس أبلغ السيسي، بأنه لن يقبل من الحركة أقل من التنازل الكامل عن الحكم في غزة.

وحسب الصحيفة، فإن "الرئيس عباس يُعد للانسحاب كلياً من قطاع غزة، وإلقاء أعباء الحكم على حركة حماس، في أعقاب معلومات وصلته عن مسؤولية الحركة، أو أحد أجنحتها، عن استهداف موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله الأسبوع الماضي".

وفي ذات السياق، أكدت صحيفة (العربي الجديد)، نقلاً عن مصادر مصرية وفلسطينية، أن رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، أجرى اتصالات عدة، بقيادات بارزة في السلطة الفلسطينية، لوقف تصاعد الأزمة التي نشبت عقب محاولة استهداف موكب رئيس الوزراء.

وأوضحت الصحيفة، أن كامل طالب قيادات السلطة، بإقناع
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعدم التصعيد إعلامياً وسياسياً
مع حركة حماس وقطاع غزة، مؤكداً لهم أن الوفد الأمني المصري الموجود حالياً في القطاع، سيتولى تهدئة الأجواء مع حماس وباقي الفصائل.  

وأضافت، وفق مصادرها، أن اللواء كامل طالب قيادات السلطة الذين تحدث إليهم، وكان من بينهم صائب عريقات وعزام الأحمد، بضرورة تدارك التصريحات بحق الولايات المتحدة الأميركية، وسفيرها لدى الاحتلال الإسرائيلي، لعدم تفاقم الأزمة بشأن القضية الفلسطينية، وتدمير الجهود التي تقوم بها أطراف عربية.

أخبار ذات صلة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع 8 مواطنين من السفر عبر الكرامة

الاحتلال يمنع 8 مواطنين من السفر عبر الكرامة

بنك فلسطين يحصل على شهادة الإلتزام بمعايير أمن المعلومات وبيانات الدفع

بنك فلسطين يحصل على شهادة الإلتزام بمعايير أمن المعلومات وبيانات الدفع

الشهر المقبل.. الاحتلال يهدد بهدم أم الحيران وإجلاء سكانها

الشهر المقبل.. الاحتلال يهدد بهدم أم الحيران وإجلاء سكانها

الاحتلال يعتقل 35 مواطناً في الضفة الغربية والقدس

الاحتلال يعتقل 35 مواطناً في الضفة الغربية والقدس

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق وجنوب قطاع غزة

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق وجنوب قطاع غزة

الزوارق الإسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة

الزوارق الإسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

كيف ستكون الأحوال الجوية اليوم الأربعاء؟

كيف ستكون الأحوال الجوية اليوم الأربعاء؟

عربي

فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار

فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار

فيديو: الرئيس المصري يكشف سراً يحمله منذ الصغر

فيديو: الرئيس المصري يكشف سراً يحمله منذ الصغر

ترامب: نعمل مع السعودية لقطع تمويل الإرهاب

ترامب: نعمل مع السعودية لقطع تمويل الإرهاب

منوعات

فيديو مسرّب لناهد السباعي ترقص لخطيبها على أغنية &#39;&#39;لأ لأ&#39;&#39;

فيديو مسرّب لناهد السباعي ترقص لخطيبها على أغنية ''لأ لأ''

فيديو وصور: ابن دونالد ترامب يخون زوجته مع نجمة عالمية

فيديو وصور: ابن دونالد ترامب يخون زوجته مع نجمة عالمية

فيديو: ديمة بياعة تفتح النار.. مستحيل أسمح لأبنائي العيش مع والدهم

فيديو: ديمة بياعة تفتح النار.. مستحيل أسمح لأبنائي العيش مع والدهم

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

ديانا حداد تدعم &#34;الأيادي البيضاء&#34; وتحل ضيفة &#34;قفطان مازاغان 2018

ديانا حداد تدعم "الأيادي البيضاء" وتحل ضيفة "قفطان مازاغان 2018

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

فضيحة ملكية: ضبط الأمير هاري وميغان ماركل عاريين ‎

فضيحة ملكية: ضبط الأمير هاري وميغان ماركل عاريين ‎

صور: شاهد جمال زوجة محمد زيدان الأوروبية

صور: شاهد جمال زوجة محمد زيدان الأوروبية

صور قديمة لدنيا بطمة تكشف خضوعها للكثير من عمليات التجميل.. شاهد الفرق

صور قديمة لدنيا بطمة تكشف خضوعها للكثير من عمليات التجميل.. شاهد الفرق