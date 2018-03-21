فيديو: رسائل الفلسطينيين لأمهاتهم في عيد الأم

خاص دنيا الوطن – آن العقادالأم هي أسمى كلمات الوجود هي بداية النجاح لكل إنسان، والتربة الصالحة لنبتة أبنائها، والمؤثر الأول والمباشر في حياة الطفل، وهي التي تؤسس طفلها منذ ولادته وبدايته في الحياة، بالإضافة إلى أنها تتحمل الكثير من أجل تربيتهم، ووصولهم إلى أعلى قمم الحياة، دون أن تنتظر المقابل."دنيا الوطن" استطلعت آراء المواطنين في قطاع غزة بمناسبة يوم الأم، وطرحت عليهم تساؤلاً، ماهي رسالتك لأمك بيوم الأم؟ منهم من قال: إن الأم مدرسة للتعليم، والتربية، والقيم، والصبر، والمثل، والعطاء، وتبقى عندها الإمكانية للعطاء المستمر.وهناك من أشار إلى أن الأم ملكة حياته؛ ويفديها بروحه، كونها هي التي تسهر وتدلل أطفالها وتداعبهم وتعطيهم الحب والحنان وهي التي تعاقب عند الضرورة.