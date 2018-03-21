فيديو: الرئيس المصري يكشف سراً يحمله منذ الصغر
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سر اعتزازه بالخاتم الذي يلبسه في أحد أصابع يده اليسرى، مشيراً إلى أنه هدية من شخصٍ غالٍ جداً على قلبه.
وأضاف الرئيس السيسي، في حديث متلفز، أن والده رحمه الله هو من أهداه الخاتم، وأنه يلبسه من حينه، ولم ينزعه.
فيديو: الرئيس المصري خلال مقابلة تلفزيونية
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سر اعتزازه بالخاتم الذي يلبسه في أحد أصابع يده اليسرى، مشيراً إلى أنه هدية من شخصٍ غالٍ جداً على قلبه.
وأضاف الرئيس السيسي، في حديث متلفز، أن والده رحمه الله هو من أهداه الخاتم، وأنه يلبسه من حينه، ولم ينزعه.
فيديو: الرئيس المصري خلال مقابلة تلفزيونية
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