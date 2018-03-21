فيديو: السيسي: أرغب بوجود 10 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية









رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن رغبته في وجود العديد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، لمنح الناخبين فرصة أكبر للاختيار، لكن الأحزاب ليست جاهزة بعد لذلك.وقال السيسي في حوار متلفز: "والله العظيم أنا كنت أتمنى أن يكون موجود معانا واحد واتنين وتلاتة وعشرة من أفاضل الناس وتختاروا زي ما أنتم عايزين..لا يجب أن أتحمل ما ليس لي دخل فيه.. إحنا لسة مش جاهزين.. مش عيب، إحنا بنقول الأحزاب أكتر من 100 حزب.. طيب قدموا حد كتير أو قدموا حد!"، مؤكداً أنه ليس له دور في غياب المرشحين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ولفت السيسي إلى أن المتقدم، يجب أن تكون لديه خلفية عن واقع البلاد، ولديه حلول.وبعد تراجع أغلب المرشحين المحتملين عن خوض سباق الانتخابات، لم يتبق أمام السيسي إلا منافس واحد، وهو موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.وكان الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، إلا أنه ألقي القبض عليه في كانون الثاني/ يناير الماضي، واتُهم بالترشح للرئاسة بمخالفة لقواعد الانضباط العسكري، نظراً لأنه لا يزال ضابطاً مستدعى في القوات المسلحة.كما أعلن الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء، وقائد القوات الجوية الأسبق، ترشحه للرئاسة إلا أنه هو الآخر تراجع عن فكرة الترشح لاحقاً.ومن المقرر، أن تجري الانتخابات الرئاسية في الـ 26 من الشهر الجاري ولغاية الـ 28.