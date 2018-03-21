الاحتلال يعتقل 35 مواطناً في الضفة الغربية والقدس

فقد اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينياً، من الضفة الغربية، وفي القدس ومخيم شعفاط، اعتقلت الوحدات الخاصة 20 شاباً وطفلاً، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



وزعم الجيش في بيانه لوسائل الإعلام، أن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيراً إلى أنه جرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات المختصة.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 35 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس.