فيديو: إسرائيل تعترف رسمياً بقصف المفاعل النووي السوري عام 2007





فيديو: اسرائيل تدمير المفاعل النووي السوري







رام الله - دنيا الوطناعترفت الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي اليوم الأربعاء، أنها كانت وراء تدمير المفاعل النووي السوري شمال شرق سوريا ليلة 6 أيلول/ سبتمبر عام 2007، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.فقبل 11 عاماً، أقدمت ثماني طائرات مقاتلة إسرائيلية من نوع (F-15) و (F-16) وطائرة حروب إلكترونية بإسقاط 17 طناً من المتفجرات على المفاعل النووي السوري.وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الهجوم بدأ الساعة العاشرة والنصف، وانتهى عند الساعة الثانية والنصف بهبوط الطائرات.