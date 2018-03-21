فيديو: إسرائيل تعترف رسمياً بقصف المفاعل النووي السوري عام 2007
رام الله - دنيا الوطن
اعترفت الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي اليوم الأربعاء، أنها كانت وراء تدمير المفاعل النووي السوري شمال شرق سوريا ليلة 6 أيلول/ سبتمبر عام 2007، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.
فقبل 11 عاماً، أقدمت ثماني طائرات مقاتلة إسرائيلية من نوع (F-15) و (F-16) وطائرة حروب إلكترونية بإسقاط 17 طناً من المتفجرات على المفاعل النووي السوري.
وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الهجوم بدأ الساعة العاشرة والنصف، وانتهى عند الساعة الثانية والنصف بهبوط الطائرات.
اعترفت الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي اليوم الأربعاء، أنها كانت وراء تدمير المفاعل النووي السوري شمال شرق سوريا ليلة 6 أيلول/ سبتمبر عام 2007، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.
فقبل 11 عاماً، أقدمت ثماني طائرات مقاتلة إسرائيلية من نوع (F-15) و (F-16) وطائرة حروب إلكترونية بإسقاط 17 طناً من المتفجرات على المفاعل النووي السوري.
وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الهجوم بدأ الساعة العاشرة والنصف، وانتهى عند الساعة الثانية والنصف بهبوط الطائرات.
فيديو: اسرائيل تدمير المفاعل النووي السوري
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