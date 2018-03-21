شؤون فلسطينية

كيف ستكون الأحوال الجوية اليوم الأربعاء؟

كيف ستكون الأحوال الجوية اليوم الأربعاء؟
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/03/22: يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/03/23: يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 14 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2018/03/24: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 24-14 28-19 30-20 بيت لحم 24-14 28-19 30-20
رام الله والبيرة 22-13 27-18 29-19 طولكرم 27-15 32-19 36-22
نابلس 24-15 29-20 31-21 قلقيلية 27-15 32-19 36-22
جنين 26-15 30-17 32-20 سلفيت 24-14 28-19 30-20
طوباس 26-15 30-17 32-20 روابي 24-15 29-20 31-21
الخليل 23-13 28-18 30-20 غزه 25-16 30-17 32-20
أريحا 33-19 36-21 38-23 خانيونس 25-16 30-17 32-20
الأغوار الشمالية 31-17 34-19 36-21 رفح 26-15 31-16 33-19
والله تعالى أعلم

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