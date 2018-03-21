كيف ستكون الأحوال الجوية اليوم الأربعاء؟

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 24-14 28-19 30-20 بيت لحم 24-14 28-19 30-20 رام الله والبيرة 22-13 27-18 29-19 طولكرم 27-15 32-19 36-22 نابلس 24-15 29-20 31-21 قلقيلية 27-15 32-19 36-22 جنين 26-15 30-17 32-20 سلفيت 24-14 28-19 30-20 طوباس 26-15 30-17 32-20 روابي 24-15 29-20 31-21 الخليل 23-13 28-18 30-20 غزه 25-16 30-17 32-20 أريحا 33-19 36-21 38-23 خانيونس 25-16 30-17 32-20 الأغوار الشمالية 31-17 34-19 36-21 رفح 26-15 31-16 33-19

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2018/03/22: يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/03/23: يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 14 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2018/03/24: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم