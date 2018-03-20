الخارجية الأمريكية: لن (نُعاقب) الرئيس عباس على وصفه لسفيرنا بـ "ابن الكلب"

رام الله - دنيا الوطن

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت مساء اليوم الثلاثاء: إن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه أمس، التي وصف فيها السفير الأمريكي لدى إسرائيلي ديفيد فريدمان بـ"ابن الكلب" "مروعة وقبيحة".



وقالت نويرت، في الإيجاز الصحفي اليومي لها: "تصريحات الرئيس عباس، تعطل قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على الوصول إلى سلام"، مشيرةً إلى أنه "ليس ثمة عقاب ضد الرئيس عباس لاستخدامه حق التعبير في تصريحاته عن السفير فريدمان".



ولدى سؤالها عن الموقف الأمريكي من الاستيطان الإسرائيلي المتواصل، قالت: "أوضحنا موقفنا بأننا لا نؤمن بتوسيع الاستيطان الإسرائيلي".