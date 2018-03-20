الخارجية الأمريكية: لن (نُعاقب) الرئيس عباس على وصفه لسفيرنا بـ "ابن الكلب"

الخارجية الأمريكية: لن (نُعاقب) الرئيس عباس على وصفه لسفيرنا بـ "ابن الكلب"
الرئيس الفلسطيني - محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت مساء اليوم الثلاثاء: إن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه أمس، التي وصف فيها السفير الأمريكي لدى إسرائيلي ديفيد فريدمان بـ"ابن الكلب" "مروعة وقبيحة".

وقالت نويرت، في الإيجاز الصحفي اليومي لها: "تصريحات الرئيس عباس، تعطل قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على الوصول إلى سلام"، مشيرةً إلى أنه "ليس ثمة عقاب ضد الرئيس عباس لاستخدامه حق التعبير في تصريحاته عن السفير فريدمان".

ولدى سؤالها عن الموقف الأمريكي من الاستيطان الإسرائيلي المتواصل، قالت: "أوضحنا موقفنا بأننا لا نؤمن بتوسيع الاستيطان الإسرائيلي".

أخبار ذات صلة

فيديو: قيادي بحماس يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف موكب رئيس الوزراء

فيديو: قيادي بحماس يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف موكب رئيس الوزراء

مجدلاني: نُرحب بزيارة وزير خارجية فرنسا ونؤكد على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين

مجدلاني: نُرحب بزيارة وزير خارجية فرنسا ونؤكد على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين

بشارة: استخدام الشيكل كعملة رئيسية تَهديد للنظام المصرفي الفلسطيني

بشارة: استخدام الشيكل كعملة رئيسية تَهديد للنظام المصرفي الفلسطيني

البردويل: مستعدون للحوار مع الإدارة الأمريكية لتحقيق أهدافنا الوطنية

البردويل: مستعدون للحوار مع الإدارة الأمريكية لتحقيق أهدافنا الوطنية

الاحتلال يُخطط لنشر أرتال من الدبابات قُرب السياج الفاصل مع غزة

الاحتلال يُخطط لنشر أرتال من الدبابات قُرب السياج الفاصل مع غزة

النيابة العامة والشرطة تتلفان ألعاباً نارية في جنين

النيابة العامة والشرطة تتلفان ألعاباً نارية في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مجدلاني: نُرحب بزيارة وزير خارجية فرنسا ونؤكد على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين

مجدلاني: نُرحب بزيارة وزير خارجية فرنسا ونؤكد على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين

الاحتلال يُخطط لنشر أرتال من الدبابات قُرب السياج الفاصل مع غزة

الاحتلال يُخطط لنشر أرتال من الدبابات قُرب السياج الفاصل مع غزة

النيابة العامة والشرطة تتلفان ألعاباً نارية في جنين

النيابة العامة والشرطة تتلفان ألعاباً نارية في جنين

بنك فلسطين أول مؤسسة مصرفية تحصل على شهادة الالتزام بمعايير أمن المعلومات

بنك فلسطين أول مؤسسة مصرفية تحصل على شهادة الالتزام بمعايير أمن المعلومات

عربي

ترامب: نعمل مع السعودية لقطع تمويل الإرهاب

ترامب: نعمل مع السعودية لقطع تمويل الإرهاب

مقتل جنديين سعوديين بعمليتي قنص لـ&#34;أنصار الله&#34; في عسير

مقتل جنديين سعوديين بعمليتي قنص لـ"أنصار الله" في عسير

مقتل مهندس تونسي مختطف أثناء محاولة تحريره في الكاميرون

مقتل مهندس تونسي مختطف أثناء محاولة تحريره في الكاميرون

مقتل 24 مدنيا وإصابة 15 آخرين بسقوط قذيفة بريف دمشق

مقتل 24 مدنيا وإصابة 15 آخرين بسقوط قذيفة بريف دمشق

منوعات

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

ديانا حداد تدعم &#34;الأيادي البيضاء&#34; وتحل ضيفة &#34;قفطان مازاغان 2018

ديانا حداد تدعم "الأيادي البيضاء" وتحل ضيفة "قفطان مازاغان 2018

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها