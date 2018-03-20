مجدلاني: نُرحب بزيارة وزير خارجية فرنسا ونؤكد على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين

مجدلاني: نُرحب بزيارة وزير خارجية فرنسا ونؤكد على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، بزيارة وزير خارجية فرنسا إلى دولة فلسطين، مؤكداً على أهميتها، والتي تأتي في إطار التشاور السياسي الدائم بين البلدين.

وقال مجدلاني، خلال لقائه في مكتبه برام الله اليوم الثلاثاء، بحضور عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية للجبهة بشار العزة، قنصل فرنسا لدى دولة فلسطين بيار كوشار: "نثمن دور فرنسا ورؤيتها وسياستها، وكذلك مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، ونجدد التأكيد على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأشار مجدلاني، إلى أنه يمكن البناء على مواقف فرنسا وروسيا والصين، نحو البحث عن رعاية دولية لعملية السلام، محذراً من تدهور الأوضاع في المنطقة، نتيجة الإعلان الأميركي، وتداعيات ذلك.

وقال مجدلاني، إن زيادة الاعتراف بدولة فلسطين، وانضمامها للمزيد من المؤسسات والمعاهدات والمنظمات الدولية، يعزز من موقعها الدولي.

ورأى د. مجدلاني، أن إدارة ترامب تواجه عقبات لطرح ما يسمى صفقة العصر، في ظل الرفض الفلسطيني لها، وكذلك الموقف العربي والإسلامي، ومساندة الاتحاد الأوروبي، الذي كان واضحاً بالقول: أنه يتمسك بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

ومن ناحية أخرى، أطلع د. مجدلاني القنصل الفرنسي على آخر المستجدات، فيما يتعلق بانعقاد المجلس الوطني أواخر نيسان/ أبريل القادم، وأهمية لتجديد الشرعية الفلسطينية، ووضع برنامج عمل سياسي للمرحلة القادمة في ظل التطورات، سواء الداخلية أو الخارجية المتسارعة.

ومن جانبه، أكد كوشار على أهمية زيارة وزير خارجية بلاده، مع التأكيد على موقف فرنسا، بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وقرارات الشرعية الدولية.

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