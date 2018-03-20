ترامب: نعمل مع السعودية لقطع تمويل الإرهاب

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة، ستقطع علاقاتها بأي دولة تمول الإرهاب، لافتاً إلى أن إدارته تعمل مع السعودية لقطع تمويل الإرهاب.



وأضاف ترامب، خلال استقباله لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن العلاقات الأمريكية السعودية في أحسن حالاتها.



من ناحيته، أكد ولي العهد السعودي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع واشنطن، لافتاً إلى أن دعائم الصداقة بين البلدين قوية.



وعقد ولي العهد السعودي في البيت الأبيض، مباحثات مع الرئيس الأميريكي، الذي أكد على متانة العلاقات الأميركية السعودية، وجهود البلدين في مكافحة الإرهاب.