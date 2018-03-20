النيابة العامة والشرطة تتلفان العاب نارية في جنين

أتلفت الشرطة العاب نارية تم ضبطها بحوزة اشخاص في قضايا مختلفة بمحافظة جنين .



وذكر بيان إدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة أن الإتلاف تم بحضور ضباط من فرع هندسة المتفجرات في شرطة المحافظة والتحقيقات وممثلين للنيابة العامة والدفاع المدني .



واضاف البيان ان إتلاف هذه المضبوطات من الالعاب النارية والذي جاء بناء على قرار صادر من قبل النيابة العامة في المحافظة وهي عبارة عن (53) مكعب وتمت عملية الاتلاف من خلال نقلها الى مكان امن على اطراف المدينة بحضور الشرطة والنيابة العامة والدفاع المدني.



واكد البيان بان شرطة المحافظة لن تتوانا عن متابعة كل من يقوم باستعمال هذه الالعاب سواءً بالاتجار بها او حيازتها ومحاسبته قانونياً لما تشكله من خطر على صحة المواطنين وسلامتهم بالاضافة الى الإزعاج والضجيج الناجم عنها .



رام الله - دنيا الوطن