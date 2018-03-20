مقتل جنديين سعوديين بعمليتي قنص لـ"أنصار الله" في عسير

لقي جنديان سعوديان مصرعهما اليوم الثلاثاء، خلال عملية قنص نفذها الحوثيون في قطاع عسير جنوب غرب السعودية.





رام الله - دنيا الوطنوأفاد مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بأن وحدة القنص في أنصار الله قتلوا اليوم الثلاثاء، جنديين سعوديين قبالة منفذ علب في عسير، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وقال المصدر: "إن مدفعية الحوثيين قصفت تجمعات للجيش السعودي في معسكر الملتقى بقطاع نجران وفي حصن الحماد، كما تعرض تجمع عسكري سعودي آخر في موقع الضبعة بذات القطاع الى قصف مدفعي مماثل".وأشار إلى أن طيران التحالف شن ثلاث غارات على موقع الشبكة في نجران.يذكر أن المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية تشهد مواجهات مستمرة بين الجيش السعودي ومسلحي الحوثي الذين ينفذون هجمات وكمائن وعمليات قنص وقصف على القوات السعودية ومواقعها في رد على الغارات التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن منذ 26 آذار/مارس 2015.