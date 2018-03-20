مقتل 24 مدنيا وإصابة 15 آخرين بسقوط قذيفة بريف دمشق

مقتل 24 مدنيا وإصابة 15 آخرين بسقوط قذيفة بريف دمشق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 24 مدنيا مصرعهم مساء اليوم الثلاثاء، فيما أصيب 15 آخرون، بعد سقوط قذيفة على حي كشكلول في مدينة جرمانا بريف دمشق، بحسب ما أفادت به وكالة (سانا) السورية.

ووفقا لمصدر في قيادة شرطة دمشق، فإن قذيفة صاروخية أطلقها مسلحون متحصنون فيما تبقى من مناطق في الغوطة الشرقية سقطت قرب صالة الجلاء الرياضية في منطقة المزة، ما تسبب بإصابة امرأة و5 أطفال بجروح ووقوع أضرار مادية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار المصدر ذاته إلى إصابة 11 مدنيا بجروح جراء سقوط قذيفة صاروخية على حي العمارة وحدوث أضرار مادية في المكان.

أخبار ذات صلة

مقتل جنديين سعوديين بعمليتي قنص لـ&#34;أنصار الله&#34; في عسير

مقتل جنديين سعوديين بعمليتي قنص لـ"أنصار الله" في عسير

مقتل مهندس تونسي مختطف أثناء محاولة تحريره في الكاميرون

مقتل مهندس تونسي مختطف أثناء محاولة تحريره في الكاميرون

بوتفليقة: من حق الجميع الوصول الى الحكم ولكن هناك شرط

بوتفليقة: من حق الجميع الوصول الى الحكم ولكن هناك شرط

صور جوية: شاهد الدمار الهائل بمدينة &#34;الرقة&#34; السورية

صور جوية: شاهد الدمار الهائل بمدينة "الرقة" السورية

محمد بن سلمان: أموالي 51% للناس.. و49% لنفسي

محمد بن سلمان: أموالي 51% للناس.. و49% لنفسي

دي مستورا: سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي

دي مستورا: سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

النيابة العامة والشرطة تتلفان العاب نارية في جنين

النيابة العامة والشرطة تتلفان العاب نارية في جنين

بنك فلسطين أول مؤسسة مصرفية تحصل على شهادة الإلتزام بمعايير أمن المعلومات

بنك فلسطين أول مؤسسة مصرفية تحصل على شهادة الإلتزام بمعايير أمن المعلومات

التربية والصحة: بدء الإجراءات لإنشاء كلية طب حكومية في الخليل

التربية والصحة: بدء الإجراءات لإنشاء كلية طب حكومية في الخليل

المحمود: الحكومة مستعدة لإطلاق مشروع محطة تحلية المياه بغزة

المحمود: الحكومة مستعدة لإطلاق مشروع محطة تحلية المياه بغزة

عربي

مقتل جنديين سعوديين بعمليتي قنص لـ&#34;أنصار الله&#34; في عسير

مقتل جنديين سعوديين بعمليتي قنص لـ"أنصار الله" في عسير

مقتل مهندس تونسي مختطف أثناء محاولة تحريره في الكاميرون

مقتل مهندس تونسي مختطف أثناء محاولة تحريره في الكاميرون

مقتل 24 مدنيا وإصابة 15 آخرين بسقوط قذيفة بريف دمشق

مقتل 24 مدنيا وإصابة 15 آخرين بسقوط قذيفة بريف دمشق

بوتفليقة: من حق الجميع الوصول الى الحكم ولكن هناك شرط

بوتفليقة: من حق الجميع الوصول الى الحكم ولكن هناك شرط

منوعات

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

ديانا حداد تدعم &#34;الأيادي البيضاء&#34; وتحل ضيفة &#34;قفطان مازاغان 2018

ديانا حداد تدعم "الأيادي البيضاء" وتحل ضيفة "قفطان مازاغان 2018

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها