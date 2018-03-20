مقتل 24 مدنيا وإصابة 15 آخرين بسقوط قذيفة بريف دمشق

رام الله - دنيا الوطن

لقي 24 مدنيا مصرعهم مساء اليوم الثلاثاء، فيما أصيب 15 آخرون، بعد سقوط قذيفة على حي كشكلول في مدينة جرمانا بريف دمشق، بحسب ما أفادت به وكالة (سانا) السورية.



ووفقا لمصدر في قيادة شرطة دمشق، فإن قذيفة صاروخية أطلقها مسلحون متحصنون فيما تبقى من مناطق في الغوطة الشرقية سقطت قرب صالة الجلاء الرياضية في منطقة المزة، ما تسبب بإصابة امرأة و5 أطفال بجروح ووقوع أضرار مادية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشار المصدر ذاته إلى إصابة 11 مدنيا بجروح جراء سقوط قذيفة صاروخية على حي العمارة وحدوث أضرار مادية في المكان.