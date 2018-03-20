النيابة العامة تقرر إعادة فتح مقرات الوطنية موبايل في غزة

النيابة العامة تقرر إعادة فتح مقرات الوطنية موبايل في غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في قطاع غزة، زياد النمرة، صدور قرار، يقضي بإعادة فتح مقرات شركة الوطنية موبايل بغزة.

وقال النمرة مساء اليوم الثلاثاء: "إن النائب العام ضياء المدهون، أصدر قرارًا يسمح لشركة الوطنية موبايل بالعودة لممارسة مهام عملها كما السابق، وإعادة فتح مقرات الشركة في كافة مناطق قطاع غزة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

يشار الى أن النيابة العامة في غزة، أصدرت قرارًا بإغلاق مقرات الشركة قبل أربعة أيام، على خلفية التحقيقات التي تجري بخصوص حادثة التفجير، الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأسبوع الماضي.

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