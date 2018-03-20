الجيش الإسرائيلي يقرر اتخاذ سلسلة خطوات لتحسين الوضع الإنساني بغزة.. فما هي؟

الجيش الإسرائيلي يقرر اتخاذ سلسلة خطوات لتحسين الوضع الإنساني بغزة.. فما هي؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، أن جيش الاحتلال قرر اتخاذ سلسل من الخطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، تشمل دخول تجار من قطاع غزة إلى إسرائيل، وزيادة صادرات الفواكه والخضراوات من غزة.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الخطوات، تشمل كذلك إصدار تصاريح دخول للفلسطينيين من أعمار صغيرة نسبياً، وزيادة دخول الشاحنات من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وتوسيع مساحة الصيد، وتسهيل عمل الصيادين.

أخبار ذات صلة

بشارة: استخدام الشيكل كعملة رئيسية تَهديد للنظام المصرفي الفلسطيني

بشارة: استخدام الشيكل كعملة رئيسية تَهديد للنظام المصرفي الفلسطيني

البردويل: مستعدون للحوار مع الإدارة الأمريكية لتحقيق أهدافنا الوطنية

البردويل: مستعدون للحوار مع الإدارة الأمريكية لتحقيق أهدافنا الوطنية

الاحتلال يُخطط لنشر أرتال من الدبابات قُرب السياج الفاصل مع غزة

الاحتلال يُخطط لنشر أرتال من الدبابات قُرب السياج الفاصل مع غزة

النيابة العامة والشرطة تتلفان العاب نارية في جنين

النيابة العامة والشرطة تتلفان العاب نارية في جنين

بنك فلسطين أول مؤسسة مصرفية تحصل على شهادة الإلتزام بمعايير أمن المعلومات

بنك فلسطين أول مؤسسة مصرفية تحصل على شهادة الإلتزام بمعايير أمن المعلومات

النيابة العامة تقرر إعادة فتح مقرات الوطنية موبايل في غزة

النيابة العامة تقرر إعادة فتح مقرات الوطنية موبايل في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

النيابة العامة والشرطة تتلفان العاب نارية في جنين

النيابة العامة والشرطة تتلفان العاب نارية في جنين

بنك فلسطين أول مؤسسة مصرفية تحصل على شهادة الإلتزام بمعايير أمن المعلومات

بنك فلسطين أول مؤسسة مصرفية تحصل على شهادة الإلتزام بمعايير أمن المعلومات

التربية والصحة: بدء الإجراءات لإنشاء كلية طب حكومية في الخليل

التربية والصحة: بدء الإجراءات لإنشاء كلية طب حكومية في الخليل

المحمود: الحكومة مستعدة لإطلاق مشروع محطة تحلية المياه بغزة

المحمود: الحكومة مستعدة لإطلاق مشروع محطة تحلية المياه بغزة

عربي

مقتل جنديين سعوديين بعمليتي قنص لـ&#34;أنصار الله&#34; في عسير

مقتل جنديين سعوديين بعمليتي قنص لـ"أنصار الله" في عسير

مقتل مهندس تونسي مختطف أثناء محاولة تحريره في الكاميرون

مقتل مهندس تونسي مختطف أثناء محاولة تحريره في الكاميرون

مقتل 24 مدنيا وإصابة 15 آخرين بسقوط قذيفة بريف دمشق

مقتل 24 مدنيا وإصابة 15 آخرين بسقوط قذيفة بريف دمشق

بوتفليقة: من حق الجميع الوصول الى الحكم ولكن هناك شرط

بوتفليقة: من حق الجميع الوصول الى الحكم ولكن هناك شرط

منوعات

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

ديانا حداد تدعم &#34;الأيادي البيضاء&#34; وتحل ضيفة &#34;قفطان مازاغان 2018

ديانا حداد تدعم "الأيادي البيضاء" وتحل ضيفة "قفطان مازاغان 2018

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها