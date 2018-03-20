الجيش الإسرائيلي يقرر اتخاذ سلسلة خطوات لتحسين الوضع الإنساني بغزة.. فما هي؟

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، أن جيش الاحتلال قرر اتخاذ سلسل من الخطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، تشمل دخول تجار من قطاع غزة إلى إسرائيل، وزيادة صادرات الفواكه والخضراوات من غزة.



وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الخطوات، تشمل كذلك إصدار تصاريح دخول للفلسطينيين من أعمار صغيرة نسبياً، وزيادة دخول الشاحنات من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وتوسيع مساحة الصيد، وتسهيل عمل الصيادين.