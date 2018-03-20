التربية والصحة: بدء الإجراءات لإنشاء كلية طب حكومية في الخليل

التربية والصحة: بدء الإجراءات لإنشاء كلية طب حكومية في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزيرا التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم والصحة د. جواد عواد، عن الإجراءات اللازمة لإنشاء كلية طب حكومية بمحاذاة مستشفى عالية الحكومي في محافظة الخليل، وذلك بناءً على قرار صدر عن مجلس الوزراء في جلسته هذا اليوم.

وفي هذا السياق، أكد صيدم أن هذا القرار الحكومي يجسد المساعي الحثيثة لتطوير القطاع التعليمي، ويبرهن على توجه الحكومة واهتمامها بالقطاعين التعليمي والصحي عبر إنشاء كليات طبية، لافتاً إلى أن هذا القرار سيسهم في توفير فرص عمل مستقبلية للخريجين والمساهمة الفاعلة في خدمة محافظة الخليل من خلال تشييد هذه الكلية.

من جهته، أشار وزير الصحة إلى أن وجود كلية طب حكومية في محافظة الخليل سيسهل وصول العديد من الطلبة لدراسة الطب في هذه المحافظة الكبيرة، علماً أن هناك أرض حكومية سيتم تخصيصها بجانب المستشفى لإقامة هذه الكلية، وأن مستشفى عالية سيكون هو المستشفى الجامعي الذي سيستخدم لتدريب الطلبة.

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