لينك: اسرائيل اخفقت في الوفاء بالتزاماتها لضمان حقوق الفلسطينيين

لينك: اسرائيل اخفقت في الوفاء بالتزاماتها لضمان حقوق الفلسطينيين
مايكل لينك مقرر الامم المتحدة الخاص بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال مايكل لينك مقرر الامم المتحدة الخاص بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية اليوم الثلاثاء: "إن اسرائيل أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان حقوق السكان الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها".

جاء ذلك في تقرير دوري للمقرر الخاص المعروض أمام الدورة الـ37 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان المتواصلة من 26 شباط/فبراير الماضي وحتى 23 آذار/مارس الجاري، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأشار لينك في تقريره إلى أن اسرائيل فشلت في تقديم نظام رعاية صحية للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة وجعلته على حافة الانهيار الى جانب سياسة الاحتلال الاسرائيلي بشكل عام في توسيع المستوطنات وضم الأراضي ونهب الموارد ما كان له تأثير كبير على الرعاية الصحية والمحددات الاجتماعية الأوسع لصحة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وأعرب لينك عن قلقه الكبير تجاه زيادة التأخير أو الرفض في تصاريح الخروج لأولئك الذين يسعون للحصول على العلاج الطبي اللازم خارج قطاع غزة، مشيرا في الوقت ذاته الى أن تلك السياسات التي تنتهك القانون الانساني الدولي تؤثر على صحة الاطفال الفلسطينيين والذين يعانون من معدلات مرتفعة من سوء التغذية بشكل مثير للقلق في أجزاء من الأراضي الفلسطينية "المحتلة".

كما اشار لينك في تقريره إلى قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وما أدى الى "الشعور باليأس بين الفلسطينيين بعد 50 عاما من الاحتلال".

يذكر ان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان كان قد عين لينك في عام 2016 مقررا خاصا معنيا بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967

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