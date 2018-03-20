المحمود: الحكومة مستعدة لإطلاق مشروع محطة تحلية المياه بغزة

المحمود: الحكومة مستعدة لإطلاق مشروع محطة تحلية المياه بغزة
يوسف المحمود
رام الله - دنيا الوطن
أعلن يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، عن استعداد القيادة والحكومة لإطلاق المرحلة الاولى من مشروع محطة تحلية المياه المركزية في غزة، وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة. 

وكان الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، أكد في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المانحين لبرنامج التحلية المركزية لغزة الذي عقد في بروكسل وألقتها نيابة عنه المستشارة د. خيرية رصاص على الصعوبات التي يواجهها شعبنا في قطاع غزة، وشدد على اهمية انعقاد المؤتمر في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه شعبنا التحديات الكبرى، كما شدد على ان المؤتمر يحمل رسالة أمل الى شعبنا في القطاع بان المجتمع الدولي لن يهمل معاناته وانه يبذل كافة الجهود لإيجاد حلول للاوضاع المريرة التي يعيشها شعبنا.

واعلنت المستشارة د. رصاص عن تبرع الدول المشاركة بمبلغ ٥٦٥ مليون دولار من اجل هذا المشروع. 

 وأشار المتحدث الرسمي الى ان مشروع محطة تحلية المياه يعد احد المشاريع الكبرى والحيوية التي تستعد القيادة و الحكومة لتنفيذها في قطاع غزة ، اذ تصل كلفته الى  (٦٠٠ مليون دولار)، ويعول عليه لانهاء مشاكل المياه الخطيرة التي تتفاقم في القطاع ، اضافة الى تجنيب أبناء شعبنا نتائج شُح المياه السلبية والسيئة والتي تصل الى حدود تهديد حياة المواطنين، وفقا لما تؤكده التقارير الدولية والتي تقول:  بان المياه في قطاع غزة لن تكون صالحة مع دخول عام ٢٠٢٠.

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