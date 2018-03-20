الخضري: الوضع الفلسطيني صعب ولا يتحمل المزيد من الخلافات

رام الله - دنيا الوطن

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الوضع الفلسطيني خطير ولا يتحمل مزيد من الخلافات، فالتحديات الداخلية والخارجية تتصاعد وهذا يجب ان يدفعنا إلى الاسراع في تحقيق الشراكة الفلسطينية واستثمار كل الطاقات.



جاء ذلك في بيان صحفي، وزعه مكتب النائب الخضري ظهر اليوم الثلاثاء، شدد خلاله على ضرورة تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.



وقال الخضري: إن واقع غزة الانساني والاقتصادي كارثي ولا يتحمل اي خطوات وقرارات جديدة، تزيد هذا الواقع تعقيدا بل تحتاج الوحدة الفلسطينية العاجلة، وإنهاء كل اثار الانقسام بأسرع وقت وإعطاء الأمل لشعبنا في مستقبل أفضل.



وشدد الخضري على انه يجب ان يبقى الاحتلال الاسرائيلي يتحمل النتائج الكارثية والوضع الانساني الخطير لانه المحاصر لغزة منذ 12 عاما وهو يحاول أن يجد له مهرب من تحمل هذه المسؤولية امام المجتمع الدولي خاصة مع تصاعد الخلاف الفلسطيني الفلسطيني والحديث عن خطوات واجراءات جديدة.



ووجه النائب الخضري نداء للمجتمع الدولي مطالبا بالتحرك العاجل لإنقاذ الوضع الانساني المتدهور في غزة بعيدا عن اي حسابات سياسية فالواقع اصعب من ان يحتمل في طل قطع الولايات المتحدة الامريكية الدعم عن (أونروا) وما له من تداعيات خطيره على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين عامه ومليون لاجئ يعيشون في غزة ويستفيدوا من المساعدات الانسانية المهددة، وكذلك من اثار خطيره لاستمرار الحصار الاسرائيلي لأكثر من 12 عامًا، شن خلالها ثلاثة حروب هى غزة.



وتمنى الخضري، النجاح اليوم لمؤتمر المانحين المنعقد في مقر البرلمان الاوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل والذي يهدف لحشد 600 مليون دولار لإقامة مشروع محطة تحلية مركزية لمياه البحر بمشاركة دولية واسعه وإسلامية وعربية.